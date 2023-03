John Wick quante persone ha ucciso? (Di venerdì 24 marzo 2023) I film di John Wick sono tra i più violenti del momento e viene naturale chiedersi quante persone ha ucciso il sicario, nei primi tre film. Il totale conta 299 person, al momento. Il primo film di John Wick conta 77 morti sullo schermo per mano di John, un numero che è aumentato notevolmente in John Wick 2, quando il protagonista si è fatto dei nemici potenti e ha cercato vendetta (128 persone). Più di recente, John Wick 3: Parabellum ha visto John in fuga con il tempo di compiere 94 uccisioni lungo il percorso. Sebbene queste informazioni non dovrebbero sorprendere più di tanto visto il genere e la trama dei film, è comunque un po’ scioccante vedere ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 24 marzo 2023) I film disono tra i più violenti del momento e viene naturale chiedersihail sicario, nei primi tre film. Il totale conta 299 person, al momento. Il primo film diconta 77 morti sullo schermo per mano di, un numero che è aumentato notevolmente in2, quando il protagonista si è fatto dei nemici potenti e ha cercato vendetta (128). Più di recente,3: Parabellum ha vistoin fuga con il tempo di compiere 94 uccisioni lungo il percorso. Sebbene queste informazioni non dovrebbero sorprendere più di tanto visto il genere e la trama dei film, è comunque un po’ scioccante vedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - Cinemaserietvit : John Wick quante persone ha ucciso? - MrKaralis : Io sono abbastanza certo che il PD gli abbia ucciso il cane e rubato la macchina per scatenare questa vendetta cont… - MoviesAsbury : Contemporaneamente all’uscita in sala di #JohnWick4, è stata svelata la fluviale durata della prima versione del fi… - Screenweek : #BoxOffice Italia: esordio in prima posizione per #JohnWick4 -