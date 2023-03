John Wick, l’uccisione del cane nel film: tutta la storia (Di venerdì 24 marzo 2023) Daisy era un cucciolo regalato all’ex assassino John Wick da parte della moglie Helen poco dopo la sua morte. tuttavia, l’uccisione del cane è avvenuta durante un’invasione domestica da Iosef Tarasov, scatenando in John una rabbia che lo ha spinto a tornare alla sua carriera passata. È un personaggio fondamentale nella serie di film di John Wick. La morte di Daisy ha scatenato il ritorno di Wick alla vita da assassino che aveva lasciato cinque anni prima. Quando l’ultima cosa che aveva di sua moglie gli è stata portata via, Wick ha cercato di vendicarsi di Iosef e gli ha dato la caccia, uccidendo decine di uomini prima di uccidere definitivamente Iosef e vendicare la morte di Daisy. Daisy è stata ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 24 marzo 2023) Daisy era un cucciolo regalato all’ex assassinoda parte della moglie Helen poco dopo la sua morte.via,delè avvenuta durante un’invasione domestica da Iosef Tarasov, scatenando inuna rabbia che lo ha spinto a tornare alla sua carriera passata. È un personaggio fondamentale nella serie didi. La morte di Daisy ha scatenato il ritorno dialla vita da assassino che aveva lasciato cinque anni prima. Quando l’ultima cosa che aveva di sua moglie gli è stata portata via,ha cercato di vendicarsi di Iosef e gli ha dato la caccia, uccidendo decine di uomini prima di uccidere definitivamente Iosef e vendicare la morte di Daisy. Daisy è stata ...

