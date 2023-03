John Wick, la vera origine del soprannome Baba Yaga (Di venerdì 24 marzo 2023) Molti, guardando John Wick, si sono chiesti quale sia l’origine del suo soprannome, Baba Yaga. In una delle scene più memorabili del primo capitolo della saga di John Wick il boss della mafia russa Viggo spiega al figlio che il sicario interpretato da Keanu Reeves veniva chiamato Baba Yaga, “L’uomo nero”, anche se per lui era più che altro colui che “mandavi ad uccidere il fottuto uomo nero“. In realtà Baba Yaga è una figura molto importante della mitologia russa, una creatura che vive isolata in un bosco e si nutre di bambini dopo averli attratti nel suo nascondiglio. Baba Yaga, quindi, più che all’Uomo Nero per come ce lo immaginiamo è una figura più ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 marzo 2023) Molti, guardando, si sono chiesti quale sia l’del suo. In una delle scene più memorabili del primo capitolo della saga diil boss della mafia russa Viggo spiega al figlio che il sicario interpretato da Keanu Reeves veniva chiamato, “L’uomo nero”, anche se per lui era più che altro colui che “mandavi ad uccidere il fottuto uomo nero“. In realtàè una figura molto importante della mitologia russa, una creatura che vive isolata in un bosco e si nutre di bambini dopo averli attratti nel suo nascondiglio., quindi, più che all’Uomo Nero per come ce lo immaginiamo è una figura più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - zazoomblog : John Wick 4 o dell’eterno ritorno dell’uguale - #dell’eterno #ritorno #dell’uguale - UniMoviesBlog : John Wick 4 parte subito in testa nel Box Office Italia #BoxOffice #JohnWick4 - badtasteit : #JohnWick4: la video recensione - TheSpaceCinema : Be more like Keanu! @Giorgio_Viaro ci racconta a Lost In The Space il mito di Keanu Reeves: un modello ispirazional… -