John Wick 4 | o dell’eterno ritorno dell’uguale

Difficile aggiungere riflessioni nuove a proposito di John Wick 4, un film che con straordinaria coerenza, caparbietà o temerarietà ripete a tal punto sé stesso che da critico sarebbe possibile copiare e incollare la recensione relativa al terzo episodio Parabellum, semplicemente aggiornando dove necessario i dettagli secondari. Che non riguarderebbero la trama, che riproduce lo stesso schema: il reietto John Wick (Keanu Reeves), il sicario più ricercato e con una taglia sulla sua testa che si fa di massacro in massacro sempre più esorbitante, continua la sua battaglia per la sopravvivenza e la libertà. Stavolta la misteriosa organizzazione che muove i fili di tutto, la Tavola, ha destinato pieni poteri al Marchese de Gramont (Bill Skarsgård), vizioso, elegantissimo, ovviamente sadico e vigliacco, che fa di tutto ...

