John Wick 3: Winston ha sparato a John Wick per salvarlo? La risposta del regista (Di venerdì 24 marzo 2023) Chad Stahelski ha voluto fare la chiarezza sulla decisione di Winston di sparare a John Wick nei momenti finali del terzo film, mostrando la sua lealtà alla Gran Tavola. Nei momenti finali di John Wick 3 il personaggio di Winston, interpretato da Ian McShane, spara al suo alleato di lunga data per provare fedeltà alla Gran Tavola, facendolo cadere da un'altezza di ben cinque piani. Il celebre sicario interpretato da Keanu Reeves ovviamente riesce a salvarsi e promette vendetta nei della Gran Tavola assieme a The Bowery King (Laurence Fishburne). In molti hanno sostenuto che l'azione di Winston fosse stata commessa in maniera intenzionale, sapendo che Wick si sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023) Chad Stahelski ha voluto fare la chiarezza sulla decisione didi sparare anei momenti finali del terzo film, mostrando la sua lealtà alla Gran Tavola. Nei momenti finali di3 il personaggio di, interpretato da Ian McShane, spara al suo alleato di lunga data per provare fedeltà alla Gran Tavola, facendolo cadere da un'altezza di ben cinque piani. Il celebre sicario interpretato da Keanu Reeves ovviamente riesce a salvarsi e promette vendetta nei della Gran Tavola assieme a The Bowery King (Laurence Fishburne). In molti hanno sostenuto che l'azione difosse stata commessa in maniera intenzionale, sapendo chesi sarebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - csMoviesItalia : Giovedi: 1. John Wick 4 2. Everything Everywhere All At Once 3. L'Ultima Notte Di Amore 4. Il Viaggio Leggendario 5. Shazam! Furia Degli Dei - KaymanLegend : @sonypictures_es Mala idea lanzarla contra john wick ????????? - pedroarmocida : Il trionfale debutto di John Wick 4, il migliore della saga, rivitalizza il giovedì al cinema ma oscura tutte le al… - Alessan33667232 : RT @Truble4kemwie: Stamattina mi sono svegliata, stranamente riposata, é uscito al cinema John Wick 4, c'è il sole... Fatemi un bonifico e… -