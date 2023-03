Jerry Calà dopo l’infarto: «In sala operatoria mi chiedevano di dire “libidine"» (Di venerdì 24 marzo 2023) Nonostante la paura e l’intervento d’urgenza, l’attore non ha perso neppure in clinica la sua proverbiale ironia: «Erano tutti miei fan, si ammazzavano dalle risate. Senza nulla togliere, ovviamente, alla precisione con cui mi hanno salvato la vita». Poi il tanto atteso ritorno a casa: «Mi hanno dimesso a pieni voti» Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 marzo 2023) Nonostante la paura e l’intervento d’urgenza, l’attore non ha perso neppure in clinica la sua proverbiale ironia: «Erano tutti miei fan, si ammazzavano dalle risate. Senza nulla togliere, ovviamente, alla precisione con cui mi hanno salvato la vita». Poi il tanto atteso ritorno a casa: «Mi hanno dimesso a pieni voti»

