Jerry Calà a La Vita in Diretta mi hanno dimesso dall’ospedale a pieni voti (Di venerdì 24 marzo 2023) L’attore Jerry Calà si è ripreso dopo l’intervento e racconta un aneddoto ironico avvenuto in clinica.Dopo l’infarto che ha messo in apprensione tutti i suoi fan, Jerry Calà è stato dimesso nella mattina di oggi, mercoledì 22 marzo, e ha deciso di tranquillizzare tutti. In collegamento telefonico con Alberto Matano, a La Vita in Diretta Leggi su people24.myblog (Di venerdì 24 marzo 2023) L’attoresi è ripreso dopo l’intervento e racconta un aneddoto ironico avvenuto in clinica.Dopo l’infarto che ha messo in apprensione tutti i suoi fan,è statonella mattina di oggi, mercoledì 22 marzo, e ha deciso di tranquillizzare tutti. In collegamento telefonico con Alberto Matano, a Lain

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - LOGOSdiGM : RT @Limbolimbo18: Jerry Calà e Platinette si aggiungono alla lunga lista. E' un disastro. - EraldoFR : Calà si trova ancora alla Clinica Mediterranea di Napoli dove è stato portato in ambulanza dall'Hotel Santa Lucia d… - IOdonna : «In sala operatoria erano tutti miei fan, mi chiedevano “Libidine” e si ammazzavano dal ridere» -