Jane Fonda ha regalato un vibratore a Drew Barrymore in Tv: "Vedessi cosa c'è nel mio comodino…"

Ironia ed entusiasmo non mancano certamente a Jane Fonda, che a 85 anni compiuti ha una vitalità che potrebbe fare invidia a una ragazza. E lo ha dimostrato anche in occasione della sua presenza al The Drew Barrymore Show, il talk show condotto da Drew Barrymore, che offre la possibilità ai suoi ospiti di raccontare lati meno noti di sé, che vanno al di là dei successi ottenuti nel corso della loro carriera. La vincitrice di due Premi Oscar ha infatti voluto fare un regalo davvero molto particolare alla collega, sottolineando che avrebbe potuto esserle utile quando ha bisogno di rilassarsi: un vibratore. È stata proprio Barrymore a sollecitare la protagonista di Barbarella chiedendole se avesse qualche trucco da svelare al pubblico sul modo che lei ...

