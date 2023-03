Jakub Ró?alski | un universo forgiato a colpi di pennello

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023) Probabilmente non molti conoscono il nome diRó?alski (aka @Mr.Werewolf) ma sicuramente moltissimi hanno visto almeno una volta i frutti germogliati dal suo lavoro di artista. Il pittore polacco è infatti noto per aver creato il 1920+ world, una distopia in cui le pressioni dell’industria hanno condotto una pseudo Europa sull’orlo della guerra all’utilizzo di giganteschi robot per la risoluzione dei conflitti. Una escalation di potenza ormai accettata della gente che, dalle campagne, assiste quotidianamente all’incedere di queste mostruose macchine. Ma cosa sarebbe scaturito da questa idea neanche Ró?alski avrebbe potuto immaginarlo. Before the storm, dal 1920+ nasce Scythe Scythe è un gioco da tavolo più che affermato ( a cui sono seguite espansioni di non meno conto) il cui lato estetico è legato a doppio filo con il lavoro di...