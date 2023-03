Italiani bocciati in prevenzione, solo 19% mangia verdura e 49% non fa sport (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Alimentazione, prevenzione, comportamenti virtuosi continuano a confermarsi come i principali fattori in grado di incidere sullo stato di salute e di benessere delle persone. Gli Italiani ormai lo sanno, ma non sempre lo fanno. solo il 19% consuma le 5 porzioni raccomandate di frutta e verdura al giorno, solo il 17% mangia i legumi e solo il 16% il pesce. Uno sparuto 11% limita l’uso di grassi animali. E ancora, appena il 51% ha praticato sport nell’ultimo mese. Tra le motivazioni che impediscono farlo, la più citata è la mancanza di tempo (49%). Questo il quadro che emerge dal report “Abitudini alimentari e stile di vita” realizzato da Fondo Asim – Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato a lavoratrici e lavoratori delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Alimentazione,, comportamenti virtuosi continuano a confermarsi come i principali fattori in grado di incidere sullo stato di salute e di benessere delle persone. Gliormai lo sanno, ma non sempre lo fanno.il 19% consuma le 5 porzioni raccomandate di frutta eal giorno,il 17%i legumi eil 16% il pesce. Uno sparuto 11% limita l’uso di grassi animali. E ancora, appena il 51% ha praticatonell’ultimo mese. Tra le motivazioni che impediscono farlo, la più citata è la mancanza di tempo (49%). Questo il quadro che emerge dal report “Abitudini alimentari e stile di vita” realizzato da Fondo Asim – Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato a lavoratrici e lavoratori delle ...

