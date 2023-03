Italia, un’altra perdita: anche Barella non ci sarà contro Malta (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Italia, dopo capitan Bonucci, perde anche Nicolò Barella: il centrocampista non sarà a disposizione contro Malta Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Italia dovrà fare a meno di Nicolò Barella, che nelle prossime ore lascerà il ritiro azzurro. Il centrocampista ha infatti riportato un problema dopo un contrasto ricevuto nel match perso ieri con l’Inghilterra, che lo costringerà a saltare la gara in programma domenica contro Malta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) L’, dopo capitan Bonucci, perdeNicolò: il centrocampista nona disposizioneSecondo quanto riportato da Sky Sport, l’dovrà fare a meno di Nicolò, che nelle prossime ore lascerà il ritiro azzurro. Il centrocampista ha infatti riportato un problema dopo un contrasto ricevuto nel match perso ieri con l’Inghilterra, che lo costringerà a saltare la gara in programma domenica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

