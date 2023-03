Italia | Spinazzola | «Ce la giochiamo con tutti | ma serve serenità»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Leonardo, esterno della Nazionale, ha commentato la sconfitta degli azzurri contro l’Inghilterra Leonardo, a Rai Sport, ha commentato la sconfitta dell’contro gli inglesi. LE PAROLE – «Abbiamo preso due gol su calcio piazzato e meno male che Grealish a fine primo tempo ci ha graziati. Dobbiamo riprendere dal secondo tempo che è stato ottimo e andiamo avanti per vincere, ma noi sappiamo che ce la possiamo giocare con. Dobbiamo avere più autostima e ritrovare la gioia di giocare con. Obiettivo? Ovviamente l’Europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ?? 38' Occasione Italia: prima #Retegui murato al momento del tiro, poi #Spinazzola non trova lo specchio della por… - CalcioNews24 : #ItaliaInghilterra, il commento post partita di #Spinazzola - infoitsport : Italia, Spinazzola: 'Ottimo secondo tempo, ripartiamo da lì. Dobbiamo avere più autostima' - infoitsport : Italia, Spinazzola: 'Dobbiamo avere più autostima - infoitsport : Italia, Donnarumma e Spinazzola caricano gli azzurri: “A Malta per vincere” -

...di Bellingham da fuori areavoto 6 - cresce un po' nelle ripresa proponendosi spesso in avanti (funziona bene l'asse a sinistra quando entra Gnonto), dopo un primo tempo negativo...Da quando è rientrato,alterna una bella prestazione ad altre insufficienti: è ancora alla ricerca della continuità anche se mi è sembrato più in palla e sicuro del solito. Pellegrini vive ...Mancini (ct) 5,5 Butta via i primi 45' e si porta appresso il secondo tempo, quello nel quale mette mano, interviene - e pesantemente - e ottiene pressing ed anche indizi su un progetto da ...

Italia-Inghilterra, assist per Pellegrini. In campo anche Spinazzola e Cristante ForzaRoma.info

Finisce 1-2 allo Stadio Diego Armando Maradona. I gol di Rice e Kane stendono l'Italia e regalano all'Inghilterra i primi tre punti del Girone C, nella competizione valida per la qualificazione a ...#Italia, #LeonardoSpinazzola a RaiSport: "Presi due gol su calcio piazzato ma dobbiamo ripartire dal secondo tempo e ora andiamo a #Malta per vincere. Dobbiamo giocare con più serenità, dobbiamo avere ...