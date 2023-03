Italia, Sabatini: “Jorginho? Si può scegliere di meglio in Serie A” (Di venerdì 24 marzo 2023) A proposito dell’Italia, Sandro Sabatini critica Jorginho, dicendo che si può scegliere di meglio in Serie A a centrocampo Sandro Sabatini attacca apertamente Jorginho. Secondo il giornalista di Mediaset, l’italobrasiliano ex Napoli va archiviato, con Roberto Mancini che deve fare altri tipi di scelte a centrocampo. Per lui la Serie A garantisce calciatori migliori rispetto al centrocampista dell’Arsenal, come scrive su calciomercato.com: “ Proviamo a partire da una considerazione netta: l’Inghilterra è più forte dell’Italia. Forse lo era già all’Europeo del 2021, dove ci andò bene. Di sicuro lo è in questo percorso verso Euro2024. Quindi: un sorriso e un’ammissione, poi però facciamo anche la rivoluzione. In difesa, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) A proposito dell’, Sandrocritica, dicendo che si puòdiinA a centrocampo Sandroattacca apertamente. Secondo il giornalista di Mediaset, l’italobrasiliano ex Napoli va archiviato, con Roberto Mancini che deve fare altri tipi di scelte a centrocampo. Per lui laA garantisce calciatori migliori rispetto al centrocampista dell’Arsenal, come scrive su calciomercato.com: “ Proviamo a partire da una considerazione netta: l’Inghilterra è più forte dell’. Forse lo era già all’Europeo del 2021, dove ci andò bene. Di sicuro lo è in questo percorso verso Euro2024. Quindi: un sorriso e un’ammissione, poi però facciamo anche la rivoluzione. In difesa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Italia, Sabatini: 'Jorginho? Si può scegliere di meglio in Serie A' #Italia #Jorginho #sabatini #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Sabatini a CM: 'Retegui e Pafundi? Mancini vuole stupire ed è un problema per l'Italia' - fdiviterbo : Esodio in consiglio del capogruppo Fratelli d'Italia Daniele Sabatini - infoitsport : Sabatini non ha dubbi: 'Conte lascerà il Tottenham e l'anno prossimo lo vedo in Italia' - Livia_DiGioia : RT @theMilanZone_: ??Walter #Sabatini: '#Milan? Impossibile non pensare a #LuisEnrique. #Conte lo vedo in Italia il prossimo anno. Non è es… -