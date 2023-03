Italia, Retegui gol all’esordio: “Sento questa maglia” (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateo Retegui ha debuttato con la maglia dell'Italia con un gol. L'edizione odierna di Tuttosport riporta le sue parole Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateoha debuttato con ladell'con un gol. L'edizione odierna di Tuttosport riporta le sue parole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #ItaliaInghilterra Dichiarazioni vs realtà: nel suo 'ottimo' secondo tempo, in cui secondo Mancini 'abbiamo dominat… - CB_Ignoranza : Alla primissima partita con la maglia azzurra Mateo Retegui l’ha già messa dentro. El Chapita ?? #Retegui #Italia - mirkocalemme : Il #Maradona è esploso al gol di #Retegui. Un argentino che esordisce a #Napoli con la maglia dell'#Italia: il gol… - lore_viga : @AceccKramer Ma soprattutto penso che Retegui non avesse mai messo piede in Italia prima di lunedì. - GilardiNad : RT @ariannagalati_: Retegui, con bisnonno italiano, ha il doppio passaporto e può giocare per la nazionale pur senza aver mai frequentato l… -