Italia, Politano: "Nella ripresa abbiamo messo più qualità. Malta? Possiamo solo vincere'' (Di venerdì 24 marzo 2023) Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai, dopo la sconfitta contro l'Inghilterra.Quste le sue parole: "Questa Italia deve ripartire dal secondo tempo.-afferma Politano - C'è bisogno di tempo, perche Nella prima parte della gara non siamo stati bravi nel palleggio, mentre Nella ripresa abbiamo messo più qualità in campo. Credo che ci sia un 50-50, loro sono bravi nelle ripartenze, noi potevamo fare meglio. Adesso andiamo avanti per costruire una grande Italia. Malta? Possiamo solo vincere, non abbiamo un altro risultato". Conclude ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Matteo, attaccante del Napoli e della Nazionalena, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai, dopo la sconfitta contro l'Inghilterra.Quste le sue parole: "Questadeve ripartire dal secondo tempo.-afferma- C'è bisogno di tempo, percheprima parte della gara non siamo stati bravi nel palleggio, mentrepiùin campo. Credo che ci sia un 50-50, loro sono bravi nelle ripartenze, noi potevamo fare meglio. Adesso andiamo avanti per costruire una grande, nonun altro risultato". Conclude ...

