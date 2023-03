Italia, Politano deluso: “Colpevoli per la sconfitta”, poi fissa l’obbiettivo (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Italia perde con l’Inghilterra nella prima sfida valida per le qualificazioni di Euro2024 che si svolgeranno in questa pausa nazionali. Gli azzurri sono stati sconfitti 1-2 al Diego Armando Maradona. Inutile il gol nel secondo tempo di Retegui, Rice e Kane nel primo tempo hanno segnato la partita. Un primo tempo da dimenticare per la squadra di Mancini che nel secondo, invece, si riscatta e prova a imporre il proprio gioco. Questa l’analisi anche di Matteo Politano che è intervenuto nel post-partita ai microfoni della Rai. Politano Italia Politano deluso per la sconfitta dell’Italia Di seguito quanto riportato dalla redazione: Riguardo l’analisi del match: Li abbiamo chiusi nella loro metà campo nel secondo tempo, ma non siamo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) L’perde con l’Inghilterra nella prima sfida valida per le qualificazioni di Euro2024 che si svolgeranno in questa pausa nazionali. Gli azzurri sono stati sconfitti 1-2 al Diego Armando Maradona. Inutile il gol nel secondo tempo di Retegui, Rice e Kane nel primo tempo hanno segnato la partita. Un primo tempo da dimenticare per la squadra di Mancini che nel secondo, invece, si riscatta e prova a imporre il proprio gioco. Questa l’analisi anche di Matteoche è intervenuto nel post-partita ai microfoni della Rai.per ladell’Di seguito quanto riportato dalla redazione: Riguardo l’analisi del match: Li abbiamo chiusi nella loro metà campo nel secondo tempo, ma non siamo ...

