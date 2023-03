Italia | Politano | «Abbiamo un 50% di colpe A Malta per vincere»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Matteo, attaccante dell’, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Inghilterra: le sue dichiarazioni Matteoha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta dell’contro gli inglesi. L’ANALISI DELLA GARA – «Nel secondo tempo bella, loro non sono più riusciti a ripartire. Peccato non averla ribaltata ma ripartiamo dal secondo tempo». DISTANZA COLMABILE – «Assolutamente si, c’è bisogno di tempo. All’inizio nonimposto il nostro gioco, non siamo stati bravi nel palleggio. Poimesso più qualità chiudendoli nella loro metà campo». QUANTEHA L’– «Penso sia un 50 e 50,sbagliato tanti palloni non da noi. Poi loro sono bravi nelle ...

6.5 Donnarumma Secondo Barthez è troppo alto. Anche per Bellingham, quando vola a dirgli di no. Certo poi sul corner... 5.5 Di Lorenzo Non è facile, senza Osimhen e Kvara. Conva ...Al termine dell'incontro Matteoè intervenuto a Rai Sport : 'Nel secondo tempo si è vista una bella, gli abbiamo chiusi nella loro metà campo e non riuscivano ad uscire. Peccato non ...Con Gnonto,, Cristante e anche complice l'espulsione di Shaw espulso per un ingenuo doppio giallo all'80' l'chiude l'Inghilterra nella sua area di rigore ma non riesce a trovare il ...

Matteo Politano, entrato nel secondo tempo al posto di Berardi, ha provato a dare il suo contributo ma non è bastato per evitare la sconfitta contro l'Inghilterra. Nel secondo tempo si è vista una ...Ne fa le spese Shaw, che viene espulso per doppia ammonizione all'80', ma l'Italia non va oltre qualche movimento di Gnonto e qualche traversone di Politano. Questo il tabellino: Italia-Inghilterra ...