Italia-Norvegia e Italia-Svezia oggi, Mondiali curling femminile 2023: orari, programma, tv, streaming (Di venerdì 24 marzo 2023) oggi venerdì 24 marzo si giocano Italia-Norvegia (ore 09.00) e Italia-Svezia (ore 14.00), due match validi per i Mondiali 2023 di curling femminile. Sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) prosegue la rassegna iridata per la nostra Nazionale, chiamata a fronteggiare due avversarie decisamente impegnative. La skip Stefania Constantini sarà affiancata da Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto. Le nostre portacolori vanno a caccia del grande risultato per inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto del round robin giocheranno un playoff.

