Italia ko all'esordio nelle qualificazioni europee dopo 49 anni (Di venerdì 24 marzo 2023) 49 anni dopo, l'Italia ha perso la gara d'esordio alle qualificazioni agli Europei. L'ultima e unica volta era successo il 20 novembre... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) 49, l'ha perso la gara d'alleagli Europei. L'ultima e unica volta era successo il 20 novembre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Bloccare le partenze, combattere i trafficanti, velocizzare i rimpatri, porre fine alla stagione del “liberi tutt… - Gitro77 : Altro che armi gratis. Già speso quasi 1 miliardo di euro per inviare armi all'Ucraina. Mentre in Italia dobbiamo f… - team_world : Debutto con il botto per #AllOfThoseVoices, che conquista il 1° posto al Box Office in Italia ?????? Lo trovate al cin… - sportli26181512 : Italia ko all'esordio nelle qualificazioni europee dopo 49 anni: 49 anni dopo, l'Italia ha perso la gara d'esordio… - tma_1789 : RT @P_M_1960: #Anchenoisiamounpopolodimigranti Il trattato con il Belgio, siglato nel giugno del 1946, prevedeva che i lavoratori italiani… -