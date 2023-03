Italia-Inghilterra | tifosi ancora furiosi | «E se usciamo ci sta bene»

(Di venerdì 24 marzo 2023), iazzurriper la sconfitta rimediata contro i Tre Leoni: i commenti sui social Idell’, il giorno dopo, sonoper la sconfitta rimediata dagli azzurri contro l’, specialmente per il modo in cui è arrivata. Forse sarebbe stato meglio vedere il film cecoslovacco con i sottotitoli in tedesco.. #— Francesco dal Maso (@fradalmaso) March 24, 2023 #seGODO!— Max09 (@Max0917BTC) March 24, 2023 2 mancate qualificazioni ai Mondiali, un movimento giovanile disastroso, nessuna idea di gioco, nessun risultato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - FIGC : ???? Il Presidente federale Gabriele #Gravina e il CT Roberto #Mancini incontrano il Presidente del @Coninews Giovann… - LinaPenny1 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???? ???? Ucraina vuole lanciare attacco su Bakhmut. ????????Blindato svizzero in Ucraina: SECO indaga ????Milion… - CalcioNews24 : #ItaliaInghilterra, tifosi ancora arrabbiati -

1 - 2, non basta il gol di Retegui all'esordio azzurro Partono nel peggiore dei modi le qualificazioni per Euro 2024 : l'campione in carica perde a Napoli con l' ...Dopo la sconfitta casalinga per 2 - 1 contro l'nella prima gara di qualificazioni a Euro 2024, Nicolò Barella centrocampista dell'Inter lascierà il ritiro dell'. Il sardo ...Il c.t. dell', Gareth Southgate, ha commentato la vittoria storica incontro gli azzurri per 1 - 2, un successo che mancava dal ...

I tifosi dell’Italia, il giorno dopo, sono ancora furiosi per la sconfitta rimediata dagli azzurri contro l’Inghilterra, specialmente per il modo in cui è arrivata.Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Inghilterra. Dopo 5 mesi dalle amichevoli di novembre, gli azzurri di Mancini tornano in ...