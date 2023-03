Italia-Inghilterra, lo show pre-partita al Maradona entusiasma tutti (Di venerdì 24 marzo 2023) Spettacolo e record allo stadio Maradona di Napoli, dove l’Italia ha perso contro l’Inghilterra in campo, ma ha vinto con lo show prepartita che ha riscosso grande successo. Hanno infatti debuttato il nuovo brand theme delle nazionali e la mascotte Oscar. Più di 550.000 spettatori unici e 60.000 interazioni per ‘Vivo Azzurro Live’ e ‘Casa Azzurri Live’, e al Maradona applausi di otto minuti da parte dello stadio nei vari momenti dello show. I 44.500 tifosi sugli spalti hanno potuto assistere ad uno show tecnologico di luci, colori e musica tra le 20.30 e le 20.38: ideato per la Federazione dal Gruppo Alphaomega in collaborazione con Canaid e con il light designer Pietro Toppi, ha rapito l’attenzione di tutti”, si legge nella nota ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Spettacolo e record allo stadiodi Napoli, dove l’ha perso contro l’in campo, ma ha vinto con lopreche ha riscosso grande successo. Hanno infatti debuttato il nuovo brand theme delle nazionali e la mascotte Oscar. Più di 550.000 spettatori unici e 60.000 interazioni per ‘Vivo Azzurro Live’ e ‘Casa Azzurri Live’, e alapplausi di otto minuti da parte dello stadio nei vari momenti dello. I 44.500 tifosi sugli spalti hanno potuto assistere ad unotecnologico di luci, colori e musica tra le 20.30 e le 20.38: ideato per la Federazione dal Gruppo Alphaomega in collaborazione con Canaid e con il light designer Pietro Toppi, ha rapito l’attenzione di”, si legge nella nota ...

