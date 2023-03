Italia-Inghilterra | Gigi D’Alessio e Clementino cantano l’inno di Mameli ma scoppia la polemica | “Che è ‘sta cafonata | 10 minuti agghiaccianti”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Giornata difficile per i tifosi della nazionalena che ieri sera, allo stadio Maradona di Napoli, oltre alla batosta subita dai rivali inglesi, hanno assistito ad una cerimonia di apertura che ha creato parecchio scompiglio. Dopo la performance della cantante Ellynora, fortemente criticata per il suo “God Save the King“, anche il “Fratelli d’” dinon ha totalmente convinto i fan. Se da una parte c’è chi ha apprezzato l’interpretazione un po’ più “moderna” deldi, la versione ritmata e veloce su base preregistrata è stata ritenuta da molti imbarazzante e di pessimo gusto: “nazionale inglese massacrato da qualcuno che non conosceva la melodia, le parole o il tempismo… e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - FIGC : ???? Il Presidente federale Gabriele #Gravina e il CT Roberto #Mancini incontrano il Presidente del @Coninews Giovann… - filoferranti : RT @musicaddicted__: L’Italia ieri sera ha fatto una grande figura di merda contro l’Inghilterra? Bene, distraiamo l’opinione pubblica con… - GSilves83 : @capuanogio Siamo tra i paesi più corrotti e con le leggi più farraginose d’Europa è impossibile conquistare nuovi… -

