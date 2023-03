Italia-Inghilterra, Ellynora canta “God save the King” e fa arrabbiare i tifosi inglesi. Fischi e critiche furibonde (Di venerdì 24 marzo 2023) Ieri sera, allo stadio Maradona di Napoli, si è tenuta Italia-Inghilterra, partita di esordio degli azzurri alle qualificazioni pe gli Euro 2024. Per celebrare l’evento, terminato con una sonora sconfitta dell’Italia , la FIGC aveva promesso grandi sorprese per i 41 mila tifosi presenti allo stadio e per tutti gli appassionati che avrebbero seguito il match da casa. Fra queste anche gli inni: quello Italiano è stato interpretato da Gigi D’Alessio e Clementino, mentre a cantare quello inglese è stata la cantante napoletana di origini inglesi Ellynora. Tuttavia, il “God save the King” della cantante si è rivelato un disastro, scatenando le ire dei tifosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Ieri sera, allo stadio Maradona di Napoli, si è tenuta, partita di esordio degli azzurri alle qualificazioni pe gli Euro 2024. Per celebrare l’evento, terminato con una sonora sconfitta dell’, la FIGC aveva promesso grandi sorprese per i 41 milapresenti allo stadio e per tutti gli appassionati che avrebbero seguito il match da casa. Fra queste anche gli inni: quellono è stato interpretato da Gigi D’Alessio e Clementino, mentre are quello inglese è stata lante napoletana di origini. Tuttavia, il “Godthe” dellante si è rivelato un disastro, scatenando le ire dei...

