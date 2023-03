Italia-Inghilterra 1-2 | azzurri ko nelle qualificazioni europee

(Di venerdì 24 marzo 2023) Cominciano male leai campionati europei,campione uscente, per la nazionale di Mancini battuta al Maradona di Napoli 2-1 dall'mai in partita nel primo tempo, si sveglia lentamente ma le idee sono poche. A Rice e Kane su rigore replica il solo Retegui che palesa un evidente difetto di amalgama con la formazione azzurra. Partita senza storia. All'8' primo squillo inglese con Saka che calcia dalla destra, col destro incrociato: Donnarumma si distende e blocca. Passano cinque minuti ed è ancora. Destro dal limite di Bellingham, decentrato sulla destra. Botta centrale ma forte e sotto la traversa: Donnarumma vola e alza in corner. E' il preludio al gol del vantaggio che arriva al 14': Angolo dalla destra con Kane che aggancia palla sulla sinistra ...

24 maggio 1961,2 - 3 : in gol Brighenti e Lorenzi per gli azzurri, Hitchens (2) e Greaves per gli inglesi, una gara amichevole che nel corso degli anni ha assunto rilievo perché ...Primo tempo difficile per gli azzurri, nella ripresa segna Retegui ma non ...... "Nel primo tempo siamo partiti timidi e non trovavamo le posizioni e abbiamo concesso troppo a una squadra forte come l'. Nella ripresa c'è stata una reazione, si è vista la verae ...

