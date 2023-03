Italia-Inghilterra 1-2 | analisi tattica e considerazioni

(Di venerdì 24 marzo 2023) Inizia con il piede sbagliato il cammino di qualificazione verso EURO2024 dell’, sconfitta a Napoli per 2-1 dall’in una partita complicata di cui a breve andremo a svolgere l’. Gli Azzurri vanno sotto fisicamente e tecnicamente nella prima frazione, ritrovandosi in svantaggio di 2 reti. Fatali le situazioni da calcio d’angolo. Apre le danze Rice al minuto 13, poi, verso la fine del tempo, il braccio largo di Di Lorenzo viene punito col calcio di rigore, magistralmente trasformato da Kane. Nella ripresa, la squadra di Mancini trova finalmente una reazione convincente che porta alla rete dell’esordiente Retegui che accorcia le distanze al 56°. Tuttavia, a nulla serve il forcing finale con gli ospiti rimasti in 10 per l’espulsione di Shaw. Andiamo a rivivere i momenti salienti di questo ...

24 maggio 1961,2 - 3 : in gol Brighenti e Lorenzi per gli azzurri, Hitchens (2) e Greaves per gli inglesi, una gara amichevole che nel corso degli anni ha assunto rilievo perché ...Primo tempo difficile per gli azzurri, nella ripresa segna Retegui ma non ...... "Nel primo tempo siamo partiti timidi e non trovavamo le posizioni e abbiamo concesso troppo a una squadra forte come l'. Nella ripresa c'è stata una reazione, si è vista la verae ...

Italia-Inghilterra, match valido per la prima giornata del gruppo C delle Qualificazioni a Euro 2024 e disputato allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto ..."È un inizio in salita, è vero, solitamente iniziavamo bene e poi facevamo un po' di fatica, magari questa volta succede il contrario" - a dirlo è Roberto Mancini, dopo il ko 2-1 al Maradona contro ...