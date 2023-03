Italia hub delle rinnovabili Il messaggio che arriva dalla Fiera di Rimini

(Di venerdì 24 marzo 2023) Chiude oggi i battenti alladi“K.Ey The Energy Transition Expo”, lapiù importante sulla transizione energetica e l’innovazione sostenibile, organizzata dan Exibition Expo. Una tre giorni che ha registrato la presenza di 600 aziende, un terzoquali provenienti dall’estero, su dodici padiglioni espositivi per rappresentare le sei aree tematiche della manifestazione: solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, mobilità elettrica e sostenibile, green city. Inaugurataviceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava, gli onori di casa sono stati fatti dall’amministratore delegato din Exibition Group Corrado Peraboni, presenti Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e Anna Montini, assessore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EleonoraEvi : Più dighe e più invasi di cemento per affrontare la #siccità? Più cementificazione e consumo di #suolo? Più #gas,… - antonia_sinisi : RT @CislNazionale: “Investiamo sui combustibili verdi, rigassificatori, incremento dell’efficienza energetica; facciamo dell’Italia il prin… - herzoa : @NoStadioLaMaura Al posto dello stadio facciamo un centro di accoglienza immerso nel verde, il più grande HUB in It… - ig_piemonte : presenta Lago di Viverone AUTORE @_kialu_ LUOGO #lagodiviverone LOCAL MANAGER @cecilianmd TAG #ig_ivrea#ivrea#c… - paolo_ss1900 : @BarbaraBignardi @massimogenovali magari le è sfuggito, glie lo trascrivo. 'la siccità è un problema drammatico e… -

...multipiano industriale di Classe Energetica A e N - ZEB (Net zero emission building) inNel ... un nuovo magazzino logistico, un secondo impianto di trigenerazione e il nuovo "Energy", il ...Volete trasformare l'in undel gas e questo significa condannare ancora il nostro Paese a subire le conseguenze di eventi meteorologici estremi'. Per questo il deputato torna a chiedere '...Questo governo vuole trasformare l'in undel gas e questo significa che condanna ancora il nostro Paese a subire le conseguenze di eventi meteorologici estremi" ha detto Bonelli."Io torno ...

GLS Italy inaugura il nuovo Hub di Firenze Trasportale

Dopo i primi 20 hub di ricarica, la Casa apre altre 6 location italiane agli automobilisti non Tesla: ecco l'elenco e la mappa Dall’Olanda all’Italia, passando per Francia, Regno Unito e altri undici ...Questo governo vuole trasformare l'Italia in un hub del gas e questo significa che condanna ancora il nostro Paese a subire le conseguenze di eventi meteorologici estremi" ha detto Bonelli. "Io torno ...