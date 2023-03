Italia e Mancini: l’arte di non imparare dagli errori (Di venerdì 24 marzo 2023) 24 marzo 2022: l’Italia di Roberto Mancini viene battuta in casa dalla Macedonia del Nord nella semifinale dei play-off per accedere ai Mondiali in Qatar. Un epilogo amarissimo che, di fatto, cancella l’exploit degli Europei, ricacciando gli azzurri nel baratro di cinque anni prima e della disfatta contro la Svezia. Un nuovo fallimento a cui, stavolta, la Federazione ha risposto diversamente rispetto al 2017: confermato Gravina, ma soprattutto confermato Mancini. Lo stesso Commissario Tecnico dell’Italia, nonostante riflessioni attente, ha deciso di proseguire l’avventura azzurra. Con un obiettivo chiaro: ricominciare un’altra rifondazione. Un sentimento chiaro, espresso alla vigilia della disfatta nella Finalissima contro l’Argentina di Wembley: “Questa gara segnerà la fine di un ciclo. Non vuol dire che andranno via ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 24 marzo 2023) 24 marzo 2022: l’di Robertoviene battuta in casa dalla Macedonia del Nord nella semifinale dei play-off per accedere ai Mondiali in Qatar. Un epilogo amarissimo che, di fatto, cancella l’exploit degli Europei, ricacciando gli azzurri nel baratro di cinque anni prima e della disfatta contro la Svezia. Un nuovo fallimento a cui, stavolta, la Federazione ha risposto diversamente rispetto al 2017: confermato Gravina, ma soprattutto confermato. Lo stesso Commissario Tecnico dell’, nonostante riflessioni attente, ha deciso di proseguire l’avventura azzurra. Con un obiettivo chiaro: ricominciare un’altra rifondazione. Un sentimento chiaro, espresso alla vigilia della disfatta nella Finalissima contro l’Argentina di Wembley: “Questa gara segnerà la fine di un ciclo. Non vuol dire che andranno via ...

