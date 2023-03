Italia | Donnarumma e Spinazzola caricano gli azzurri | “A Malta per vincere”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Arrivano altre dichiarazioni dei calciatoriin seguito alla sconfitta rimediata a Napoli contro l’Inghilterra di Southgate. Sono intervenuti ai microfoni di Rai Sport il terzino della Romae Gigio. Queste le parole del portiere del PSG: “Quando regali un intero tempo ad una squadra così forte ne paghi le conseguenze. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto nel secondo, ci siamo ripresi bene. Abbiamo voglia di sorprendere, andremo aper“.Nazionalepromuove Retegui: “Ci darà una grande mano”la pensa come: “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, è stato ottimo. Ora dobbiamo iniziare a ...

Anche il portiere Gianluigi, commenta la sconfitta contro l 'Inghilterra a Napoli: "Nel primo tempo siamo partiti ... Nella ripresa c'è stata una reazione, si è vista la verae ...Parla così Gianluigi, portiere dell'dopo la sconfitta contro l'Inghilterra a Napoli: 'Abbiamo grande prospettiva, giovani forti che noi più esperti stiamo facendo integrare bene e ...6.5Secondo Barthez è troppo alto. Anche per Bellingham, quando vola a dirgli di no. Certo poi sul corner... 5.5 Di Lorenzo Non è facile, senza Osimhen e Kvara. Con Politano va ...

Napoli, 23 marzo 2023 - L'Italia si sveglia troppo tardi e va ko nella partita ... Queste le pagelle degli Azzurri.Donnarumma 6 Fa il miracolo su Bellingham, non può nulla sui Rice e poi, il ...Lo spettacolo del prepartita, col ricordo di Vialli e l’inno di Mameli cantato da Gigi D’Alessio e Clementino, stride con un’Italia in chiara difficoltà nel primo tempo. Al tredicesimo lo stabiese ...