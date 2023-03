Isola dei Famosi, proteste prima della diretta: “Puzza troppo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora l’Isola dei Famosi non ha riaperto i battenti e sta già facendo discutere. A far finire al centro dell’attenzione il reality è la protesta da parte di diversi naufraghi verso un loro futuro compagno d’avventura. “Puzza troppo” – Stando ad alcune voci di corridoio, alcuni aspiranti concorrenti non vorrebbero sull’Isola un vippone perché a detta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora l’deinon ha riaperto i battenti e sta già facendo discutere. A far finire al centro dell’attenzione il reality è la protesta da parte di diversi naufraghi verso un loro futuro compagno d’avventura. “” – Stando ad alcune voci di corridoio, alcuni aspiranti concorrenti non vorrebbero sull’un vippone perché a detta L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Qui Taormina per l’avvio dei lavori della tratta Taormina - Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania - Messina,… - AndreaDianetti : La vera notizia pazzesca è: “ma perché a 19 anni doveva entrare all’isola dei famosi?” #gfvip ?????? - santegidionews : Inaugurazione il #23marzo del Memoriale dei Nuovi Martiri, Basilica di San Bartolomeo all'Isola, ore 18 - Pattytiky : RT @vic_reality: Altro che bronzo nella scherma, la massima posizione che Antonella ha raggiunto è la 11esima. In più la cosa dell'isola de… - moriggi : RT @matteosalvinimi: Qui Taormina per l’avvio dei lavori della tratta Taormina - Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania - Messina, che… -