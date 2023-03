Isola 2023 | protesta dei naufraghi contro un concorrente del cast | “Puzza troppo!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 marzo 2023) Dobbiamo ancora riprenderci da tutto quello che è successo (e ancora non è detto che sia finita qui) in questi lunghissimi mesi di Grande Fratello Vip che sono già scoppiate le prime polemiche per quello che riguarda l’altro reality di Canale5, ovvero l’dei Famosi. Proprio così. Il reality show condotto da Ilary Blasi deve ancora iniziare che già si inizia a parlare delle prime querelle fra gli aspiranti. Sembrerebbe infatti che alcuni concorrenti abbiamotola presenza di un personaggio che a parere loro… puzzerebbeL’eccentrica indiscrezione sarebbe trapelata da Dagospia: L’dei Famosi non è ancora iniziata, che già fa discutere. Colpa di uno dei concorrenti del reality di Canale 5. Stando a quanto trapelato tra i vip sarebbe scoppiata una ...