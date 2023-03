Irruzione polare sull' Italia | Giuliacci | qualcosa di mai visto

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il meteo cambia radicalmente volto. Dopo giornate miti e primaverili, arriva un colpo di coda micidiale dell'inverno. Come spiega meteo.it, tra poche ore arriverà un vero e proprio tsunami di freddo, vento e gelo. Unache potrebbe cambiare le temperature in modo drastico nell'arco di poche ore. "Arrivano nuove conferme riguardanti il brusco calo delle temperature: lunedì 27 infatti l'aria fredda di origineirromperà da nord sul nostro Paese e si propagherà rapidamente a tutta la Penisola: le temperature crolleranno all'improvviso di diversi gradi e l'ripiomberà all'improvviso a condizioni meteo tipicamente invernali. Insomma freddo ovunque, accentuato anche dal vento", spiega il colonnello. Nel dettaglio poi rivela quale sarà ...

...weekend a causa dell'di aria fredda in discesa dal Nord Europa e diretta verso il Mediterraneo. La cartina qui sotto, del Centro Europeo, mostra proprio le correnti d'aria di origine......un cambio sostanziale del tempo con e la causa che va ricercata nell'di aria fredda in discesa dal Nord Europa e diretta verso il Mediterraneo. Attese correnti d'aria di originein ...... laddove incontrano l'artica associata allo Stratwarming di febbraio, portano nevicate ... come ripercussione fredda in troposfera, la discesa di un lobofino a Londra. In parole ...

Previsione meteo confermata: la prossima settimana irromperà aria polare e torneranno freddo, vento e neve su molte regioni d'Italia. Queste sono le indicazioni che arrivano dai modelli previsionali, ...Previsioni meteo per la prossima settimana A sorpresa, torna un clima da Inverno! In avvio della prossima settimana un'irruzione di aria fredda di origine scandinava darà vita ad una veloce ondata di ...