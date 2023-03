Intervista a Fico: “Che gioia Napoli che si tinge d’azzurro, tra Osi e Kvara scelgo…” (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Fico, ex Presidente della Camera, uno dei più importanti leader del M5s, tifosissimo del Napoli. Lo abbiamo Intervistato sul momento magico degli azzurri. Presidente, ormai non c’è scaramanzia che tenga: il Napoli si avvia a conquistare il suo terzo scudetto. Che sensazioni prova, da super tifoso azzurro? “È una sensazione molto bella, anche perché vedo una città che giorno dopo giorno si tinge d’azzurro. E inevitabilmente affiorano tanti ricordi, che riportano la testa al primo e al secondo scudetto. Ero un ragazzino all’epoca ed è come un tuffo in quel passato. È ovvio che contesto ed epoca sono diversi ma resta intatto un certo spirito”. Tra Osimhen e Kvaratskhelia chi pensa sia stato più determinante? “Sono entrambi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Roberto, ex Presidente della Camera, uno dei più importanti leader del M5s, tifosissimo del. Lo abbiamoto sul momento magico degli azzurri. Presidente, ormai non c’è scaramanzia che tenga: ilsi avvia a conquistare il suo terzo scudetto. Che sensazioni prova, da super tifoso azzurro? “È una sensazione molto bella, anche perché vedo una città che giorno dopo giorno si. E inevitabilmente affiorano tanti ricordi, che riportano la testa al primo e al secondo scudetto. Ero un ragazzino all’epoca ed è come un tuffo in quel passato. È ovvio che contesto ed epoca sono diversi ma resta intatto un certo spirito”. Tra Osimhen etskhelia chi pensa sia stato più determinante? “Sono entrambi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcellacocchi : Altro che #opposizione compatta #M5S sfida #Schlein, intervista a ROBERTO #FICO 'Se il #Pd viene sui nostri temi be… - marcellacocchi : M5S sfida Schlein, intervista a Roberto Fico 'Il Pd venga sui nostri temi, noi vicini ai cittadini in difficoltà' d… - ItaloBalbo11 : L'anacronismo non c'entra. Va in scena il solito copione della sinistra saccente : invitare un politico di destra a… -