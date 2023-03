Interno Verde, oltre 200 giardini aperti a Parma, Piacenza, Ferrara e Mantova (Di venerdì 24 marzo 2023) I giardini privati di Parma, Piacenza, Mantova e Ferrara aprono eccezionalmente le loro porte al pubblico in occasione di Interno Verde, il festival diffuso che dal 2016 si impegna per valorizzare il meraviglioso patrimonio architettonico e botanico celato dietro le facciate dei palazzi. Quattro appuntamenti da maggio a settembre, quattro città e oltre duecento giardini tutti da scoprire: a Parma sabato 27 e domenica 28 maggio, a Piacenza sabato 10 e domenica 11 giugno, a Ferrara sabato 9 e domenica 10 settembre, a Mantova sabato 23 e domenica 24 settembre. Chiostri rinascimentali, oasi fiorite di pace e tranquillità, orti urbani, labirinti di siepi e insospettabili ... Leggi su nonewsmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Iprivati diaprono eccezionalmente le loro porte al pubblico in occasione di, il festival diffuso che dal 2016 si impegna per valorizzare il meraviglioso patrimonio architettonico e botanico celato dietro le facciate dei palazzi. Quattro appuntamenti da maggio a settembre, quattro città eduecentotutti da scoprire: asabato 27 e domenica 28 maggio, asabato 10 e domenica 11 giugno, asabato 9 e domenica 10 settembre, asabato 23 e domenica 24 settembre. Chiostri rinascimentali, oasi fiorite di pace e tranquillità, orti urbani, labirinti di siepi e insospettabili ...

