(Di venerdì 24 marzo 2023) Alcuni editori accusanodi aver violato il diritto d'autore delle loro opere con i suoi prestiti online e hanno trascinato la no-profit in tribunale. In un giudizio che può cambiare radicalmente le regole di accesso alla cultura online

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Internet Archive, è iniziato il processo contro la più grande biblioteca di internet - giornalorg : - butindaro : Sono figliuoli del diavolo come Bar-Gesù : Butindaro Giacinto : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Arc… - atomotic : RT @giornalettismo: Intervista a @giulio_blasi, il CEO di Horizons Unlimited, che realizza il servizio @M_L_O_L. Ha cercato di chiarire t… - M_L_O_L : RT @giornalettismo: Intervista a @giulio_blasi, il CEO di Horizons Unlimited, che realizza il servizio @M_L_O_L. Ha cercato di chiarire t… -

The, la biblioteca digitale gratuita fondata ormai 27 anni fa da Brewster Kahale, è stata chiamata a difendersi in tribunale. A citarla, quasi tutti i big dell'editoria statunitense, da ...AGGIORNAMENTO: SI LAVORA PER SALVARE IL MATERIALE PUBBLICATO 23/3 Si sta lavorando per evitare che 25 anni e migliaia di recensioni vadano perse:ha annunciato di avere avviato i ...è una biblioteca non - profit, fondata nel 1996, che offre l'accesso a miliardi di contenuti digitali. Quattro editori statunitensi hanno denunciato l'organizzazione per la presunta ...

The Internet Archive a processo contro i giganti dell'editoria USA la Repubblica

Il CEO di Horizons Unlimited, la società bolognese che realizza il servizio MLOL, ha cercato di chiarire tutti gli aspetti controversi della causa Hachette-Internet Archive. Con uno sguardo anche all' ...Internet Archive in causa, Open Library, Plaintiffs Hachette, HarperCollins, Penguin Random House, and Wiley & Sons ...