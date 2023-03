Inter, torna a parlare Sanchez: “Ero un leone in gabbia, non ho potuto dimostrare il mio valore” (Di venerdì 24 marzo 2023) Alexis Sanchez è stato Intervistato da TNT Sports Chile, dove ha voluto spiegare la propria posizione nei confronti del club nerazzurro: “All’Inter ero tranquillo ma loro non mi hanno dato l’opportunità di dimostrare il mio valore. Ho detto che mi avrebbero potuto criticare se avessi giocato e l’avessi fatto male. Ero un leone in gabbia, era ingiusto che mi giudicassero senza darmi possibilità di dimostrare il mio valore” L’attaccante ha poi continuato: “Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan, avremmo perso la partita. Ho detto: ‘Mister, occhio che possiamo perdere’. E accadde proprio così. Non gli ho detto più niente, dovevo essere come un elefante: bocca chiusa e orecchie ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Alexisè statovistato da TNT Sports Chile, dove ha voluto spiegare la propria posizione nei confronti del club nerazzurro: “All’ero tranquillo ma loro non mi hanno dato l’opportunità diil mio. Ho detto che mi avrebberocriticare se avessi giocato e l’avessi fatto male. Ero unin, era ingiusto che mi giudicassero senza darmi possibilità diil mio” L’attaccante ha poi continuato: “Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan, avremmo perso la partita. Ho detto: ‘Mister, occhio che possiamo perdere’. E accadde proprio così. Non gli ho detto più niente, dovevo essere come un elefante: bocca chiusa e orecchie ...

