Inter, terapie per Skriniar! Lavoro personalizzato per tre – CdS (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Inter, senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, continua a lavorare ad Appiano. terapie per Skriniar, Lavoro a parte per Bastoni, Dimarco e Gosens Lavoro – L'Inter continua il suo Lavoro ad Appiano Gentile. Inzaghi prepara la sfida alla Fiorentina senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Fra gli infortunati, che sperano di recuperare per la sfida contro i viola, c'è Milan Skriniar: lo slovacco, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri ha svolto terapie utili a superare i problemi alla schiena che lo affliggono. Bastoni, Dimarco e Gosens, altri tre elementi fermi ai box, hanno svolto anche del Lavoro personalizzato.

