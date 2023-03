Inter, preoccupano le condizioni di Dzeko. Il ct della Bosnia: “Edin out contro l’Islanda per un problema alla schiena” (Di venerdì 24 marzo 2023) Le condizioni di Edin Dzeko in nazionale non fanno dormire sonni tranquilli all’Inter. Direttamente dal ritiro della nazionale Bosniaca, l’attaccante ex Roma è stato vittima di un problema alla schiena prima della partita contro la Bosnia, decisa dal rossonero Krunic. Il ct della Bosnia poi è tornato sull’argomento spiegando le ragioni per le quali Dzeko è stato out, facendo preoccupare l’Inter in un momento focale della stagione nerazzurra. Queste le parole in conferenza stampa da parte di Faruk Hadzibegic: “È possibile che torni a disposizione per la prossima partita. Durante l’ultima sessione di ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Lediin nazionale non fanno dormire sonni tranquilli all’. Direttamente dal ritironazionaleca, l’attaccante ex Roma è stato vittima di unprimapartitala, decisa dal rossonero Krunic. Il ctpoi è tornato sull’argomento spiegando le ragioni per le qualiè stato out, facendo preoccupare l’in un momento focalestagione nerazzurra. Queste le parole in conferenza stampa da parte di Faruk Hadzibegic: “È possibile che torni a disposizione per la prossima partita. Durante l’ultima sessione di ...

