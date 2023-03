Inter, pagamento dalla Champions League: la UEFA versa i bonus (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Inter ottiene i primi riconoscimenti economici da parte della UEFA e della Champions League: in arrivo, per il momento, 9,6 milioni di euro. In seguito saranno versati anche i pagamenti per la conquista dello step successivo della competizione. INCASSO Champions League ? Buone notizie questa mattina per l’Inter (e per le squadre italiane ancora impegnate in Champions League). Perché, come riferito anche da Calcio e Finanza, la UEFA ha nella giornata odierna versato i primi bonus per l’ottenimento di un posto agli ottavi di finale della competizione europea. Per il momento saranno, infatti, versati nelle casse nerazzurre 9,6 milioni di euro per la ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) L’ottiene i primi riconoscimenti economici da parte dellae della: in arrivo, per il momento, 9,6 milioni di euro. In seguito sarannoti anche i pagamenti per la conquista dello step successivo della competizione. INCASSO? Buone notizie questa mattina per l’(e per le squadre italiane ancora impegnate in). Perché, come riferito anche da Calcio e Finanza, laha nella giornata odiernato i primiper l’ottenimento di un posto agli ottavi di finale della competizione europea. Per il momento saranno, infatti,ti nelle casse nerazzurre 9,6 milioni di euro per la ...

