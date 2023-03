Inter-Juventus Women, le convocate di coach Guarino: tanti rientri! (Di venerdì 24 marzo 2023) Domani ci sarà Inter-Women, prima giornata della Poule Scudetto. Rita Guarino ritrova tante giocatrici assenti: da Durante a Robustellini. Fuori solo Bonetti. Le convocate Inter-Juventus Women, le convocate di Guarino Portieri: 1 Gilardi, 12 Piazza, 22 Durante. Difensori: 2 Sonstevold, 3 Van Der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 25 Thøgersen, 29 Kristjansdottir, 31 Lang. Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 34 Mihashi. Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Domani ci sarà, prima giornata della Poule Scudetto. Ritaritrova tante giocatrici assenti: da Durante a Robustellini. Fuori solo Bonetti. Le, lediPortieri: 1 Gilardi, 12 Piazza, 22 Durante. Difensori: 2 Sonstevold, 3 Van Der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 25 Thøgersen, 29 Kristjansdottir, 31 Lang. Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 34 Mihashi. Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

