Inter-Juventus Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca (Di venerdì 24 marzo 2023) Inter-Juventus Women sarà la seconda giornata delle poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Guarino torna ad affrontare le bianconere dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia Femminile. Le nerazzurre, a riposo nel primo turno, inseguono le juventine a distanza di otto punti in classifica. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Juventus Women. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’Inter Women di Rita Guarino, dopo la sconfitta contro le bianconere nella semifinale di Coppa Italia Femminile (vedi report), torna in campo per la 2ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile. Ancora una volta la squadra di Rita Guarino sfiderà, in casa, la Juventus Women di Joe Montemurro. Ma quando e dove si gioca ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023)sarà la seconda giornata delle poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Guarino torna ad affrontare le bianconere dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia Femminile. Le nerazzurre, a riposo nel primo turno, inseguono le juventine a distanza di otto punti in classifica. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Rita Guarino, dopo la sconfitta contro le bianconere nella semifinale di Coppa Italia Femminile (vedi report), torna in campo per la 2ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile. Ancora una volta la squadra di Rita Guarino sfiderà, in casa, ladi Joe Montemurro. Ma quando e dove si gioca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - ZZiliani : PENSIERINO DEL GIORNO #Rocchi che promuove #Chiffi e il #VAR per il gol con tre falli di mano convalidato alla Juve… - Inter : Juventus in vantaggio con Kostic #ForzaInter #InterJuventus - Meruoane81 : RT @Pasky973: ...Ma pensate se ci fosse stato un allenatore che dopo il 20 Gennaio se ne fosse scappato... tipo Capello nel 2006... sarebbe… - internewsit : RT @internewsit: Inter-Juventus Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca - -