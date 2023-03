Inter in nazionale: oggi in tanti, comincia Bellanova. E uno è in meno (Di venerdì 24 marzo 2023) Ricco venerdì dedicato alle nazionali, che fra i giocatori dell’Inter vede anche il Primavera Iliev con la Bulgaria. Se ieri è arrivata la notizia dell’aggiunta di de Vrij all’Olanda oggi sono tornati quattordici i nerazzurri convocati, vista l’esclusione di Barella dopo Italia-Inghilterra (vedi articolo). Stanotte ha giocato Lautaro Martinez nella vittoria in amichevole dell’Argentina (vedi articolo). Inter IN nazionale – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 24 MARZO 2023 RAOUL Bellanova – Serbia-Italia Under-21 (amichevole) ore 18 a Backa Topola, Serbia STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Francia-Olanda (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo B) ore 20.45 a Saint-Denis, Francia NIKOLA ILIEV – Bulgaria-Montenegro (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo G) venerdì 24 marzo ore 18 a Razgrad, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Ricco venerdì dedicato alle nazionali, che fra i giocatori dell’vede anche il Primavera Iliev con la Bulgaria. Se ieri è arrivata la notizia dell’aggiunta di de Vrij all’Olandasono tornati quattordici i nerazzurri convocati, vista l’esclusione di Barella dopo Italia-Inghilterra (vedi articolo). Stanotte ha giocato Lautaro Martinez nella vittoria in amichevole dell’Argentina (vedi articolo).IN– I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 24 MARZO 2023 RAOUL– Serbia-Italia Under-21 (amichevole) ore 18 a Backa Topola, Serbia STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Francia-Olanda (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo B) ore 20.45 a Saint-Denis, Francia NIKOLA ILIEV – Bulgaria-Montenegro (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo G) venerdì 24 marzo ore 18 a Razgrad, ...

