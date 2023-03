Inter: Gagliardini può raggiungere un suo ex compagno di squadra (Di venerdì 24 marzo 2023) La Lazio è pronta a pescare sul mercato degli italiani. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono l'attaccante Manolo Gabbiadini... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) La Lazio è pronta a pescare sul mercato degli italiani. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono l'attaccante Manolo Gabbiadini...

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan… - LALAZIOMIA : Inter: Gagliardini può raggiungere un suo ex compagno di squadra - sportli26181512 : Inter: Gagliardini può raggiungere un suo ex compagno di squadra: La Lazio è pronta a pescare sul mercato degli ita… - Cucciolina96251 : RT @GiuliaLoglisci_: ????L'#Inter ha già scelto il nome per sostituire #Gagliardini: si tratta di Roberto Pereyra. 32enne dell'#Udinese che a… - fcin1908it : Gagliardini, zero chance di rinnovo con l'Inter. C'è la Lazio: "Sarri convinto che…"

Lazio: occhi su un attaccante della Sampdoria ... nel mirino ci sono l'attaccante Manolo Gabbiadini (classe 1991) della Sampdoria e il centrocampista Roberto Gagliardini (classe 1994 ex Atalanta), in scadenza di contratto a giugno con l'Inter. Tanti Boomer pochi Bomber ...siano il futuro dell'Inter e del calcio Questi ragazzi avrebbero potuto giocare 20 minuti a risultato acquisito assaporando l'ambiente Inter e invece Inzaghi gli ha preferito i partenti Gagliardini ... Lazio, svincolati sempre nel mirino: occhi puntati su Gagliardini Più di un'idea. Anzi una pista per il centrocampo della Lazio nella prossima stagione. Nel mirino c'è Roberto Gagliardini. È in scadenza di contratto dall'Inter, può diventare un'opzione per il ruolo di regista. Nel mercato estivo la Lazio ha tratto dalla lista degli svincolati due nomi che si stanno ... Gagliardini, zero chance di rinnovo con l'Inter. C'è la Lazio: "Sarri convinto che…" "E si sta valutando Gagliardini, già monitorato dal d.s. Igli Tare ai tempi dell'Atalanta, prima che nel 2017 passasse all'Inter. Il mediano bergamasco, 29 anni ad aprile, non sta fornendo un ... Calciomercato Lazio: Gagliardini e Gabbiadini i prossimi colpi Lazio su Gagliardini e Gabbiadini: le ultime Continua la politica tutta italiana della Lazio che presto potrebbe chiudere un doppio colpo in vista della prossima stagione. A centrocampo potrebbe ..."