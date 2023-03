Inter e Milan rivali sul mercato per rinforzare l’attacco – TS (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’estate Inter e Milan potrebbe trovarsi a duellare anche sul mercato per rinforzare i rispettivi reparti offensivi AVVERSARI EXTRA-CAMPO – Sia Inter che Milan quest’estate dovranno rinforzare le proprie squadre. In particolare, entrambe le compagini devono lavorare per migliorare il proprio reparto offensivo. I rossoneri cercano un nuovo 9 da affiancare a Giroud, mentre per i nerazzurri dipenderà tutto dal futuro di Lukaku. Tolto Lautaro Martinez, gli attaccanti dell’Inter segnano molto poco. Dzeko e Lukaku, nel 2023, hanno segnato rispettivamente 1 e 2 reti. Correa, invece, ancora non ha lasciato il segno. Fa riflettere, inoltre, il dato sull’età media. Nel Milan l’età media del parco attaccanti è di 31,2 anni, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’estatepotrebbe trovarsi a duellare anche sulperi rispettivi reparti offensivi AVVERSARI EXTRA-CAMPO – Siachequest’estate dovrannole proprie squadre. In particolare, entrambe le compagini devono lavorare per migliorare il proprio reparto offensivo. I rossoneri cercano un nuovo 9 da affiancare a Giroud, mentre per i nerazzurri dipenderà tutto dal futuro di Lukaku. Tolto Lautaro Martinez, gli attaccanti dell’segnano molto poco. Dzeko e Lukaku, nel 2023, hanno segnato rispettivamente 1 e 2 reti. Correa, invece, ancora non ha lasciato il segno. Fa riflettere, inoltre, il dato sull’età media. Nell’età media del parco attaccanti è di 31,2 anni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - DiegoDeLucaTwit : Domanda dello stolto: perchè non pensate (solo) al #Napoli o al #Milan o all'#Inter invece di guardare attentamente… - ferrante_pie : RT @capuanogio: Cinque anni persi per nulla: il #Milan presenta il piano per lostadio a #LaMaura ma la maggioranza si sfalda. #Cardinale e… - Silvano14133192 : RT @glmdj: Stefano #Azzi, ceo di #dazn'Per me l’assetto migliore è quello della Serie A equiparabile a quello attuale. L’audience della #Ju… -