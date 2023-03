Inter, Barella lascia la Nazionale: rientro anticipato per il numero 23 (Di venerdì 24 marzo 2023) Barella lascia la Nazionale dopo la partita contro l’Inghilterra Sorriso a metà per l’Inter e Simone Inzaghi che già da oggi potranno riaccogliere ad Appiano Gentile Nicolò Barella. Il numero 23 ha, infatti, lasciato la Nazionale dopo il match contro l’Inghilterra di ieri sera e dopo il forte pestone ricevuto da Maguire proprio prima del gol della bandiera di Retegui. “Nicolò Barella e Leonardo Bonucci torneranno al loro club e non andranno stasera con la Nazionale italiana a Malta per il secondo match delle qualificazione a Europeo 2024. Lo ha reso noto la comunicazione della Nazionale dopo la partita con l’Inghilterra. Bonucci già non era pronto a giocare e anche l’Interista ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 24 marzo 2023)ladopo la partita contro l’Inghilterra Sorriso a metà per l’e Simone Inzaghi che già da oggi potranno riaccogliere ad Appiano Gentile Nicolò. Il23 ha, infatti,to ladopo il match contro l’Inghilterra di ieri sera e dopo il forte pestone ricevuto da Maguire proprio prima del gol della bandiera di Retegui. “Nicolòe Leonardo Bonucci torneranno al loro club e non andranno stasera con laitaliana a Malta per il secondo match delle qualificazione a Europeo 2024. Lo ha reso noto la comunicazione delladopo la partita con l’Inghilterra. Bonucci già non era pronto a giocare e anche l’ista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Inter, Barella sostituito con l’Inghilterra per un pestone: lascia il ritiro dell’Italia - Inter : Dai primi passi sul campo da bambino fino all’arrivo a Milano per vestire la maglia nerazzurra, Barella si racconta… - Inter : Sembra @KingJames ma è #Barella ?? - Bertolca10 : Lascia il ritiro della Nazionale Nicolò #Barella. Insieme a Bonucci, non prenderà parte alla gara in trasferta cont… - interliveit : ??Ieri il centrocampista dell'#Inter è uscito dal campo per un pestone. Condizioni da valutare ad Appiano, niente… -