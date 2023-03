Installare il fotovoltaico inizia a costare meno: senza lo sconto in fattura il prezzo scende (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo stop del Governo alla cessione del credito ha fatto sgonfiare i prezzi dei pacchetti di installazione, che erano cresciuti per i costi della cessione e per l’eccesso di domanda con scarsità di merce. ... Leggi su dday (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo stop del Governo alla cessione del credito ha fatto sgonfiare i prezzi dei pacchetti di installazione, che erano cresciuti per i costi della cessione e per l’eccesso di domanda con scarsità di merce. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : I prezzi stanno scendendo rapidamente e le attese si sono ridotte - Sunerg_Solar : #focusprodotto Sistema solare galleggiante #floating. Tre parole chiave descrivono il nostro prodotto #highquality… - Venturelli62 : @MarcoN17023399 @perledipolitica @coldiretti @Confagricoltura Quindi vorrebbe fare una casa ma non lo fa per non in… - antonio57586221 : Dica invece agli italiani, quanto tempo ci vuole per essere autorizzati per installare un fotovoltaico Le chiacchiere se li porta il vento. - MaxCipolla : @Alberto21011956 @lucianocapone Perché il condominio non può installare il fotovoltaico? Da quando? Informati megl… -