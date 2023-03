Inquietante Tajani | la rivelazione sull' Italia invasa | cosa accadrà presto

(Di venerdì 24 marzo 2023) Antonionon usa giri di parole e ai microfoni di Radio Anch'io spiega quali sono gli scenari dei flussi migratori e la regia occulat che li manovra verso l'e l'Europa. "La presenza della compagnia di mercenari russi Wagner in tutta l'Africa è", ha spiegato il ministro degli Esteri. Il titolare della Farnesina già ieri in audizione alle commissioni Esteri di Camera e Senato aveva lanciato l'allarme'"invasione" dell'Africa da parte dei mercenari russi. Il titolare della Farnesina ha poi denunciato che la società di contractor, facente capo all'imprenditore Evgheni Prigozhin, "favorisce l'immigrazione" clandestina. Poi lo stessoha parlato dei rischi legati a una Tunisia fuori controllo che potrebbe trasformarsi in una vera e propria polveriera: "La Tunisia ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GamePlayFusi : Vorrei dire a @Antonio_Tajani ed a #paolodeldebbio di smettere di farsi i p0mp1n1 a vicenda! Lo squallore ed il ser… -

ha sottolineato come 'una presenza di Al Qaeda e lapresenza di Wagner possano rappresentare elementi preoccupanti che spingono le persone a fuggire da quell'area e ad andare verso ...... insiste la premier che aggiunge un dettaglio: 'Gli scafisti hanno addirittura legato ... Per, ministro degli Esteri, 'per affrontare la questione dell'immigrazione illegale, anche da ...Una "cartolina da Tripoli", la sua rubrica in radio, che il segno l'ha lasciato, e, ... in provincia di Rovigo, alla presenza del ministro degli esteri italiano, Antonio, della ...

Antonio Tajani, la rivelazione sui migranti: "Presenza Wagner è inquietante" Liberoquotidiano.it

GERUSALEMME - «Ho trovato gande comprensione per quello che sta accadendo in Italia». La questione immigrazione irrompe nei colloqui del Vicepresidente del Consiglio e Ministro ...