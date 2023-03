Innovazione | Leonardo accelera su sostenibilità e digitalizzazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Perl'è fondamentale essendo un'azienda ad alto contenuto tecnologico. I focus sono quelli di, abbiamo diversi strumenti per la nostra strategia diche vanno dal mondo dell'open innovation, interamente all'esterno dell'azienda, all'zione e incubazione di start up, e ci sono tematiche interne relative alla capacità di premiare lo spirito innovativo dei nostri dipendenti. In più, tutto il tema del challenge esterno con due filoni, il ‘Call for ideà, con cui accettiamo proposte dal mondo esterno, che siano individui o universitari, e le vere e proprie challenge in cui mettiamo tematiche sul tavolo e andiamo a cogliere i frutti delle proposte”. In un'intervista all'Italpress, Alessandro Massa, ...