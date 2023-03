Innovazione | ecco Dac | il progetto made in Italy che rende impossibile la falsificazione dei dati

(Di venerdì 24 marzo 2023) Da oggi unitaliano, ma di portata europea, consente di puntare alla piena veridicità e alla certa paternità deie riesce a ostacolare la loro alterazione. E’ il‘Dac’ (digital accountability councelors) presentato all’Indire-Istituto nazionale di documentazione,e ricerca educativa, in ambito Erasmus Ka2/Strategic partnership for higher education. Elaborato da un gruppo di aziende tra cui Deleganoi, OpenCom, Commercio Network, Sangiusto e dalla start-up innovativa Resistere, vede applicata per ogni passaggio la tecnologia Blockchain che consente di notarizzare l’impronta digitale (hush) di un documento,ndola certa e immutabile. Delsono partner associati: Lateralcode, software house specializzata in sicurezza informatica, Cifa Italia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ruben_schiavo : RT @MicheTiraboschi: Ecco i primi dottori di ricerca del dottorato in 'Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro' (indir… - ilgiornale : Dalle normative europee per un teatro green alle nuove frontiere dell’innovazione a impatto zero. Ecco qual è la ve… - M_De_Falco : RT @MicheTiraboschi: Ecco i primi dottori di ricerca del dottorato in 'Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro' (indir… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Se usate i social molto probabilmente vi sarà capitato di vedere in questi giorni l’immagine di un fantomatico “gatto serpente… - Agricolae1 : #Innovazione tecnologica protagonista in #Agea. Ecco l’accordo in ambito europeo che semplifica la #burocrazia -

... come gestire i fondi PNRR in 5 fasi:la proposta ANALISI Value - based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR Strategie Accordi per l', per le imprese altri 250 ...Il suo approccio all'che pone l'emozione e l'uomo al centro della creazione, è ... Peugeot Peugeot 2008 2024:cosa hanno rivelato le ultime foto spiaDalle normative europee per un teatro green alle nuove frontiere dell'a impatto zero.qual è la vera sfida per l'arte di domani

Innovazione: ecco Dac, il progetto made in Italy che rende ... Il Denaro

Ecco perché nel corso degli anni sono nate numerose aziende ... salone aprendoti nuovi modi di vedere e di presentare i nostri servizi sotto un'ottica di innovazione e novita' che incuriosisce le ...In uno scenario come quello attuale, caratterizzato da un’emergenza che richiede alle Aziende sanitarie di rispondere a nuove sfide organizzative in tempi brevi, la capacità di snellire le procedure, ...