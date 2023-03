Inghilterra | Southgate | 'Due volti diversi | dovevamo essere 0-3 Ma poi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ???#ItaliaInghilterra - #Southgate esulta per #Kane, ma ha un rammarico: 'Dovevamo chiudere i conti nel primo tempo' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Italia-Inghilterra, Southgate: “Kane straordinario. Oggi mostrati due volti diversi” - Mediagol : Italia-Inghilterra, Southgate: “Kane straordinario. Oggi mostrati due volti diversi” - MomentiCalcio : #Inghilterra, #Southgate:'Al primo tempo dovevamo già essere'.... - CalcioPillole : #Inghilterra, #Southgate: 'Potevamo vincere anche 0-3 nel primo tempo'. #ItaliaInghilterra. -

incorona Kane: "Grande forza mentale". 24 maggio 1961, Italia -2 - 3 : in gol Brighenti e Lorenzi per gli azzurri, Hitchens (2) e Greaves per gli inglesi, una gara amichevole ......nella prima gara ufficiale della stagione contro la rivale. Gli azzurri di Roberto Mancini escono dallo Stadio Maradona di Napoli con un 2 - 1 per gli inglesi di Garethnel ...... sconfitta nella gara d'esordio del Girone C dall'. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli finisce 2 - 1 per la selezione del ct Gareth(in dieci dall'80' per l'espulsione ...

Il Commissario Tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate è intervenuto in conferenza stampa al terminedella vittoria per 1-2 contro l’Italia nel match valido per la qualificazioni ad EURO 2024.23.12 – Tra pochi minuti la conferenza stampa di Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra che commenterà la vittoria contro l’Italia. Allo Stadio Maradona la squadra inglese s’è imposta 2-1 grazie alle ...