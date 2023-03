Inghilterra, Kane: “Serata speciale, grazie a squadra e tifosi” (Di venerdì 24 marzo 2023) “E’ speciale. Ringrazio tutta la squadra, i tifosi. Era tantissimo che non vincevamo qua. E’ importante per me e per la squadra”, queste le dichiarazioni di Harry Kane ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida vinta contro l’Italia al Maradona di Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) “E’. Ringrazio tutta la, i. Era tantissimo che non vincevamo qua. E’ importante per me e per la”, queste le dichiarazioni di Harryai microfoni di Rai Sport al termine della sfida vinta contro l’Italia al Maradona di Napoli. SportFace.

Euro 2024, Italia subito ko: l'Inghilterra passa 2 - 1 al Maradona. Mancini: "Meritavamo il pari" Da un altro corner Di Lorenzo tocca di braccio in area, l'arbitro viene richiamato dal Var all'on field review e assegna il penalty all'Inghilterra: Kane va dagli 11 metri, spiazza Donnarumma e firma ... Italia - Inghilterra, Retegui: 'Felice per il debutto ma triste per la sconfitta' . La squadra di Mancini non è riuscita ad imporsi contro l' Inghilterra di Southgate , che ha vinto 2 - 1 con i gol di Rice e Kane su rigore. Una buona notizia per il ct è sicuramente il gol all'esordio di Mateo Retegui , che al termine della sfida ha ... Roberto Mancini: Avremmo meritato il pareggio Italia - Inghilterra 1 - 2: decidono Rice e Kane, Retegui segna al debutto L'Italia inizia con una sconfitta il nuovo anno, perdendo nella prima gara ufficiale della stagione contro la rivale Inghilterra. Gli ... Da un altro corner Di Lorenzo tocca di braccio in area, l'arbitro viene richiamato dal Var all'on field review e assegna il penalty all'va dagli 11 metri, spiazza Donnarumma e firma .... La squadra di Mancini non è riuscita ad imporsi contro l'di Southgate , che ha vinto 2 - 1 con i gol di Rice esu rigore. Una buona notizia per il ct è sicuramente il gol all'esordio di Mateo Retegui , che al termine della sfida ha ...Italia -1 - 2: decidono Rice e, Retegui segna al debutto L'Italia inizia con una sconfitta il nuovo anno, perdendo nella prima gara ufficiale della stagione contro la rivale. Gli ... LIVE - Italia-Inghilterra 1-2 (14' Rice, 44' Kane, 55' Retegui): inglesi in 10! Tutto Napoli Non basta Retegui, al Maradona Italia-Inghilterra 1-2 Sugli sviluppi del traversone dalla destra, Kane tenta un tiro a botta sicura, la palla è deviata dalle parti di Rice che punisce Donnarumma e la difesa azzurra, apparsa fin troppo statica nell’area ... Italia-Inghilterra 1-2, niente esordio per Buongiorno Ad avere la meglio sugli azzurri è stata l’Inghilterra che si è imposta 1-2. Le reti britanniche portano la firma di Rice, abile a sfruttare una situazione di calcio d’angolo, e di Kane, che ha ... Sugli sviluppi del traversone dalla destra, Kane tenta un tiro a botta sicura, la palla è deviata dalle parti di Rice che punisce Donnarumma e la difesa azzurra, apparsa fin troppo statica nell’area ...Ad avere la meglio sugli azzurri è stata l’Inghilterra che si è imposta 1-2. Le reti britanniche portano la firma di Rice, abile a sfruttare una situazione di calcio d’angolo, e di Kane, che ha ...